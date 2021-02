Le tirage au sort ne pou­vait pas être plus com­pli­qué pour le Français. Jouer l’octuple vain­queur du tour­noi dès le pre­mier tour n’était pas un cadeau. Sèchement bat­tu 6–3, 6–1, 6–2 par Novak Djokovic, lit­té­ra­le­ment en mode rou­leau com­pres­seur, le joueur de 33 ans était sans solu­tion face au numé­ro 1 mondial :

« Plus je le joue, plus c’est dif­fi­cile. Il a été plus fort que moi par­tout, j’a­vais l’im­pres­sion de ne pas avoir de solu­tion. Je me sens très bien mais quand j’ar­rive sur le court pour jouer contre lui, c’est dur. J’aurais aimé au moins faire mieux et me libé­rer. Il m’a mis dans le dur tout de suite. J’ai com­men­cé en étant ner­veux et après, je ne me suis même pas libé­ré. J’ai pris une bran­lée et je ne me suis pas fait plai­sir. Au fil du match, je me suis décou­ra­gé. Après le pre­mier set, j’a­vais l’im­pres­sion que je n’a­vais pas de solu­tion. J’étais pris de vitesse par­tout. Le match était long pour moi. J’ai per­du confiance rapi­de­ment et ça m’a mis un coup der­rière la tête. », a‑t‐il regret­té en confé­rence de presse.

Pour rap­pel, le Palois est désor­mais mené 14 à 0 par le Serbe dans les confron­ta­tions, tout cela sans rem­por­ter le moindre petit set (33 à 0)…