Jérémy Chardy tente un pari fou à 35 ans après un an et demi d’ab­sence lié d’abord à des effets indé­si­rables du vaccin Covid‐19 et une opéra­tion du genou.

Avec son clas­se­ment protégé, le Palois a pu entrer dans le tableau prin­cipal et il a donc honoré cette place en domi­nant en 4 sets le Colombien Galan (70ème) : 1–6, 7–5, 6–1, 6–4.

C’est un vrai petit exploit pour le Tricolore qui affron­tera un gros client au prochain tour face à Dan Evans. Les deux hommes se sont affrontés 4 fois, Dan mène 3 à 1.

Jérémy Chardy fait donc un retour remar­quable car il est certain qu’il a du se poser beau­coup de ques­tions depuis qu’il bossait pour revenir à un niveau lui permet­tant de revenir sur le circuit.