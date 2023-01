Jérémy Chardy n’avait plus joué depuis le 31 août 2021, et une défaite au 1er tour de l’US Open contre Matteo Berrettini. Bénéficiaire d’un clas­se­ment protégé, le Palois a réussi son retour ce mardi en simple à l’Open d’Australie en battant le Colombien Galan. Les effets indé­si­rables du vaccin contre le Covid‐19 et son opéra­tion du genou sont enfin derrière lui.

« Quand je suis entré sur le court ce mardi, j’avais l’im­pres­sion que je n’avais jamais joué au tennis. Je ne savais pas comment servir, faire un coup droit ou un revers. J’étais dans le noir complet. Petit à petit, j’ai trouvé des repères et commencé à me sentir mieux. Il y avait beau­coup d’émo­tions avant le match. J’étais ultra heureux d’être ici et super excité d’aller sur le court, mais en même temps j’avais super peur, c’était l’in­connu. Je ne savais pas comment j’al­lais me sentir, c’est comme si je ne connais­sais plus mes schémas de jeu… », a raconté Chardy dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il affron­tera Daniel Evans (30e) au 2e tour pour tenter de créer un exploit.