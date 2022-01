Marin Cilc est soli­daire de Novak Djokovic, ce qui est assez logique vu les circons­tances de cette affaire qui est plus poli­tique que sportive.

« Je n’ai pas toutes les infor­ma­tions, il m’est donc diffi­cile de commenter, mais c’est incroyable que quelque chose comme ça se produise. Je suis vrai­ment désolé pour lui et je veux juste que cela soit résolu le plus tôt possible. Cela ne veut pas dire repré­sentent une bonne image pour le tennis »