Cobolli, balayé par le 185e mondial : « Une demi‐heure avant d’en­trer sur le court, j’ai ressenti de fortes douleurs à l’es­tomac. J’ai pris des comprimés et je suis allé aux toilettes, mais cela n’a pas suffi »

Par Baptiste Mulatier

C’est la surprise du premier jour de cet Open d’Australie. 22e mondial et héros de l’Italie lors de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli a été battu en trois sets dès le premier tour par le joueur franco‐britannique Arthur Ferry (185e mondial) : 7–6(1), 6–4, 6–1.

Au micro de Sky Sports après sa défaite, la tête de série numéro 20 a expliqué avoir souf­fert de sérieux maux de vente. 

« Une demi‐heure avant d’en­trer sur le court, j’ai ressenti de fortes douleurs à l’es­tomac. Je suis désolé car je voulais bien faire dans ce tournoi, j’avais toutes les cartes en main pour réussir. Dans d’autres condi­tions, le résultat aurait pu être tout autre. Aujourd’hui, j’étais épuisé, cela m’a beau­coup désta­bi­lisé car je suis passé d’un moment de gloire et d’eu­phorie avant le match à un moment de déprime. C’était inat­tendu, une douleur nouvelle. J’ai essayé de faire de mon mieux, j’ai pris des comprimés et je suis allé aux toilettes, mais cela n’a pas suffi ».

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 12:18

