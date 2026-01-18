C’est la surprise du premier jour de cet Open d’Australie. 22e mondial et héros de l’Italie lors de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli a été battu en trois sets dès le premier tour par le joueur franco‐britannique Arthur Ferry (185e mondial) : 7–6(1), 6–4, 6–1.

Au micro de Sky Sports après sa défaite, la tête de série numéro 20 a expliqué avoir souf­fert de sérieux maux de vente.

« Une demi‐heure avant d’en­trer sur le court, j’ai ressenti de fortes douleurs à l’es­tomac. Je suis désolé car je voulais bien faire dans ce tournoi, j’avais toutes les cartes en main pour réussir. Dans d’autres condi­tions, le résultat aurait pu être tout autre. Aujourd’hui, j’étais épuisé, cela m’a beau­coup désta­bi­lisé car je suis passé d’un moment de gloire et d’eu­phorie avant le match à un moment de déprime. C’était inat­tendu, une douleur nouvelle. J’ai essayé de faire de mon mieux, j’ai pris des comprimés et je suis allé aux toilettes, mais cela n’a pas suffi ».