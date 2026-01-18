C’est la surprise du premier jour de cet Open d’Australie. 22e mondial et héros de l’Italie lors de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli a été battu en trois sets dès le premier tour par le joueur franco‐britannique Arthur Ferry (185e mondial) : 7–6(1), 6–4, 6–1.
Au micro de Sky Sports après sa défaite, la tête de série numéro 20 a expliqué avoir souffert de sérieux maux de vente.
« Une demi‐heure avant d’entrer sur le court, j’ai ressenti de fortes douleurs à l’estomac. Je suis désolé car je voulais bien faire dans ce tournoi, j’avais toutes les cartes en main pour réussir. Dans d’autres conditions, le résultat aurait pu être tout autre. Aujourd’hui, j’étais épuisé, cela m’a beaucoup déstabilisé car je suis passé d’un moment de gloire et d’euphorie avant le match à un moment de déprime. C’était inattendu, une douleur nouvelle. J’ai essayé de faire de mon mieux, j’ai pris des comprimés et je suis allé aux toilettes, mais cela n’a pas suffi ».
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 12:18