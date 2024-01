Lors de son confé­rence de presse, Coco Gauff est revenue sur son enfance et la moment où elle est arrivée en Europe.

« J’ai été invité là‐bas quand j’avais 10 ans. Ce n’était pas comme si j’avais pris la déci­sion. C’est juste que, vous savez, mes parents ont eu cette excel­lente oppor­tu­nité de partir pendant une semaine et toutes les dépenses étaient payées. Je n’avais jamais quitté le pays. Ensuite, avec la Floride, j’étais seule­ment dans une académie, ce n’était même pas une grande, mais elle s’ap­pe­lait Sly Black Tennis Academy, et il vit en Thaïlande main­te­nant mais il était mon entraî­neur d’en­fance. Ensuite, je suis allé à la Gerard Loglo Tennis Academy, une autre petite académie. Donc je n’ai jamais aimé les grandes acadé­mies en dehors d’aller à Mouratoglou peut‐être six à huit semaines par an »