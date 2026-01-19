En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, Coco Gauff a partagé une anec­dote amusante sur les coulisses du circuit, où les joueurs et les joueuses se croisent tous les jours.

Coco Gauff on awkward moments in the locker room :



“One of the unique parts of tennis is you share a locker room with people you play against. Are there ever situa­tions when it’s a bit awkward ? Like maybe with your opponent ? Or also if you walk in and someone’s in tears…”



Coco:… pic.twitter.com/67mTZZWmDR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2026

« J’ai vécu un moment gênant dans les vestiaires après mon match. Je ne dirai pas avec qui c’était. Je pensais que cette personne avait gagné, mais ce n’était pas le cas. J’étais là : « Oh ! » Et elle m’a répondu : ‘Non…’ »