AccueilOpen d'AustralieCoco Gauff : "J'ai vécu un moment gênant dans les vestiaires après...
Open d'Australie

Coco Gauff : « J’ai vécu un moment gênant dans les vestiaires après mon match. Je ne dirai pas avec qui c’était mais… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, Coco Gauff a partagé une anec­dote amusante sur les coulisses du circuit, où les joueurs et les joueuses se croisent tous les jours. 

« J’ai vécu un moment gênant dans les vestiaires après mon match. Je ne dirai pas avec qui c’était. Je pensais que cette personne avait gagné, mais ce n’était pas le cas. J’étais là : « Oh ! » Et elle m’a répondu : ‘Non…’  »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 11:04

