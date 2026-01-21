AccueilOpen d'AustralieCoco Gauff : "J'ai vu Carlos Alcaraz hier et je me suis...
Open d'Australie

Coco Gauff : « J’ai vu Carlos Alcaraz hier et je me suis dit : ‘je vais essayer de faire comme lui’ »

Ce mercredi à l’Open d’Australie, Cori Gauff s’est montrée impé­riale face à Olga Danilovic (6−2, 6–2), tombeuse de Venus Williams dans la douleur au premier tour. 

Lors de l’in­ter­view sur le court, la troi­sième joueuse mondiale a évoqué la nouvelle arme dans son jeu cette année : l’amortie. Et l’Américaine avoue s’être inspirée de Carlos Alcaraz, qui maîtrise ce coup à merveille. 

« Honnêtement, l’amortie est toujours une mauvaise idée dans ma tête, puis je le fais et je me dis : ‘Oh, ok, c’était bien.’ J’ai vu Carlos hier et je me suis dit : ‘Je vais essayer de faire des amor­ties comme lui.’ Lors de mon premier match, j’ai gagné environ 7 points grâce à des amor­ties, ce que je ne pense pas avoir jamais fait aupa­ra­vant. Aujourd’hui, j’ai réussi tous ceux que j’ai tentés. C’est un bon coup, sauf quand je le rate. Mon entraî­neur m’a dit de ne pas faire d’amor­ties sur les points déci­sifs. Je pense que presque tous les amor­ties que j’ai tentés aujourd’hui l’ont été sur des points déci­sifs, et ça a marché, donc… »

Double lauréate en Grand Chelem, Coco Gauff n’a pas encore dépassé les demi‐finales à Melbourne, où elle affron­tera sa compa­triote Hailey Baptiste (70e mondiale) pour tenter de se quali­fier en huitièmes. 

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 11:28

