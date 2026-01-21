Ce mercredi à l’Open d’Australie, Cori Gauff s’est montrée impé­riale face à Olga Danilovic (6−2, 6–2), tombeuse de Venus Williams dans la douleur au premier tour.

Lors de l’in­ter­view sur le court, la troi­sième joueuse mondiale a évoqué la nouvelle arme dans son jeu cette année : l’amortie. Et l’Américaine avoue s’être inspirée de Carlos Alcaraz, qui maîtrise ce coup à merveille.

« Honnêtement, l’amortie est toujours une mauvaise idée dans ma tête, puis je le fais et je me dis : ‘Oh, ok, c’était bien.’ J’ai vu Carlos hier et je me suis dit : ‘Je vais essayer de faire des amor­ties comme lui.’ Lors de mon premier match, j’ai gagné environ 7 points grâce à des amor­ties, ce que je ne pense pas avoir jamais fait aupa­ra­vant. Aujourd’hui, j’ai réussi tous ceux que j’ai tentés. C’est un bon coup, sauf quand je le rate. Mon entraî­neur m’a dit de ne pas faire d’amor­ties sur les points déci­sifs. Je pense que presque tous les amor­ties que j’ai tentés aujourd’hui l’ont été sur des points déci­sifs, et ça a marché, donc… »

Coco Gauff after beating Danilovic at Australian Open



“You’re using the drop shot a bit more. Is that some­thing we’re gonna see in 2025?”



Coco : “honestly the drop shot is always a bad idea in my head and then I make it and I’m like ‘Oh ok that was good.’ 😂 I saw Carlos… pic.twitter.com/7juOgIRpBr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2026

Double lauréate en Grand Chelem, Coco Gauff n’a pas encore dépassé les demi‐finales à Melbourne, où elle affron­tera sa compa­triote Hailey Baptiste (70e mondiale) pour tenter de se quali­fier en huitièmes.