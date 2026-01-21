Ce mercredi à l’Open d’Australie, Cori Gauff s’est montrée impériale face à Olga Danilovic (6−2, 6–2), tombeuse de Venus Williams dans la douleur au premier tour.
Lors de l’interview sur le court, la troisième joueuse mondiale a évoqué la nouvelle arme dans son jeu cette année : l’amortie. Et l’Américaine avoue s’être inspirée de Carlos Alcaraz, qui maîtrise ce coup à merveille.
« Honnêtement, l’amortie est toujours une mauvaise idée dans ma tête, puis je le fais et je me dis : ‘Oh, ok, c’était bien.’ J’ai vu Carlos hier et je me suis dit : ‘Je vais essayer de faire des amorties comme lui.’ Lors de mon premier match, j’ai gagné environ 7 points grâce à des amorties, ce que je ne pense pas avoir jamais fait auparavant. Aujourd’hui, j’ai réussi tous ceux que j’ai tentés. C’est un bon coup, sauf quand je le rate. Mon entraîneur m’a dit de ne pas faire d’amorties sur les points décisifs. Je pense que presque tous les amorties que j’ai tentés aujourd’hui l’ont été sur des points décisifs, et ça a marché, donc… »
Double lauréate en Grand Chelem, Coco Gauff n’a pas encore dépassé les demi‐finales à Melbourne, où elle affrontera sa compatriote Hailey Baptiste (70e mondiale) pour tenter de se qualifier en huitièmes.
