Coco Gauff est frustrée, et on peut la comprendre.
Alors qu’elle a fait exprès d’attendre de sortir du court pour exprimer sa frustration et briser sa raquette, à l’abris des regards, quelques secondes après sa lourde défaite contre Elina Svitolina en quarts de finale de l’Open d’Australie, Coco Gauff a été rattrapée par les nombreuses caméras présentes dans les couloirs de la Rod Laver Arena.
Interrogée à ce sujet en conférence de presse, l’Américaine a fait part de sa déception contre l’organisation du tournoi et les diffuseurs. Extraits.
Q. Après le match, on a vu une vidéo où vous cassiez votre raquette hors du court. Cela arrive, mais je me demande si vous l’aviez déjà fait auparavant ?
COCO GAUFF : Oui, j’ai essayé d’aller dans un endroit où il n’y avait pas de caméras.
Q. Ils sont partout, n’est‐ce pas ?
COCO GAUFF : Oui, j’ai un petit problème avec la retransmission. J’ai l’impression que dans certains moments, la même chose est arrivée à Aryna après que je l’ai affrontée en finale de l’US Open. Je pense qu’ils n’ont pas besoin de retransmettre. J’ai essayé d’aller là où je pensais qu’il n’y avait pas de caméra, parce que je n’aime pas forcément casser des raquettes, mais j’ai perdu les deux premiers sets. J’ai cassé une raquette en quarts de finale, je crois, ou en huitièmes de finale de Roland‐Garros, je crois, et j’ai dit que je ne le referais plus jamais sur le court, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne image. Mais oui, j’ai essayé d’aller dans un endroit où ils ne le diffuseraient pas, mais ils l’ont évidemment fait. Donc, oui, peut‐être qu’il faudrait en discuter, car j’ai l’impression que dans ce tournoi, le seul endroit privé dont nous disposons est le vestiaire.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 13:43