Les joueurs ne lâchent pas l’affaire face aux tournois du Grand Chelem, réclamant toujours une plus grosse part du gâteau sur les recettes globales alors que le prize money s’élève à 64 millions d’euros sur cette édition 2026 de l’Open d’Australie, soit une hausse de 16% par rapport à 2025.
Interrogée à ce sujet en conférence de presse d’avant tournoi, Coco Gauff a révélé que les discussions allaient dans le bon sens même si il y a encore des progrès à faire.
« D’après ce que j’ai compris, ils ont manifestement augmenté les gains cette année. Le pourcentage, par rapport aux recettes, n’est toujours pas à la hauteur de nos attentes. Oui, je pense qu’il y a encore des discussions à avoir, non seulement avec l’Open d’Australie, mais aussi avec tous les tournois du Grand Chelem. Nous avons des représentants des joueurs qui ont travaillé très dur pour nous, car nous ne pouvons pas le faire nous‐mêmes, être présents aussi souvent. Mais oui, d’après mes dernières informations, le sentiment général est que, oui, des progrès ont été réalisés, mais je continue de penser que nous ne sommes pas encore là où nous aimerions être. Nous sommes reconnaissants des progrès qui ont été accomplis. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 18:55