Open d'Australie

Coco Gauff veut toujours plus d’argent : « Le pour­cen­tage des gains, par rapport aux recettes, n’est toujours pas à la hauteur de nos attentes »

Par Thomas S

Les joueurs ne lâchent pas l’af­faire face aux tour­nois du Grand Chelem, récla­mant toujours une plus grosse part du gâteau sur les recettes globales alors que le prize money s’élève à 64 millions d’euros sur cette édition 2026 de l’Open d’Australie, soit une hausse de 16% par rapport à 2025. 

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse d’avant tournoi, Coco Gauff a révélé que les discus­sions allaient dans le bon sens même si il y a encore des progrès à faire. 

« D’après ce que j’ai compris, ils ont mani­fes­te­ment augmenté les gains cette année. Le pour­cen­tage, par rapport aux recettes, n’est toujours pas à la hauteur de nos attentes. Oui, je pense qu’il y a encore des discus­sions à avoir, non seule­ment avec l’Open d’Australie, mais aussi avec tous les tour­nois du Grand Chelem. Nous avons des repré­sen­tants des joueurs qui ont travaillé très dur pour nous, car nous ne pouvons pas le faire nous‐mêmes, être présents aussi souvent. Mais oui, d’après mes dernières infor­ma­tions, le senti­ment général est que, oui, des progrès ont été réalisés, mais je continue de penser que nous ne sommes pas encore là où nous aime­rions être. Nous sommes recon­nais­sants des progrès qui ont été accomplis. »

Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 18:55

