Alors que la plupart des obser­va­teurs ont pris le parti de Novak Djokovic suite à son refus de s’ex­primer sur le court à cause d’une mauvaise blague d’un jour­na­liste local lors d’un repor­tage diffusé en direct à la télé­vi­sion, d’autres ont préféré insister sur le côté mani­pu­la­teur du Serbe qui se servi­rait de cela pour se donner encore plus de motivation.

C’est notam­ment l’avis de Sebastian Fest, jour­na­liste à Clay Tenis qui, comme notre confrère fran­çais, Benoît Maylin, estime que le Serbe, tel un joueur d’échec, pense déjà au coup d’après.

« Cela faisait long­temps que le tennis n’avait pas connu une contro­verse aussi peu substan­tielle que celle suscitée par Novak Djokovic sur la chaîne austra­lienne Channel 9. Tony Jones, le présen­ta­teur, n’était ni drôle ni intel­li­gent, mais son discours n’était pas non plus une attaque contre la Serbie, ni même contre le joueur. Avec n’im­porte quel autre joueur, Jones aurait fait une erreur stupide et sans impor­tance. Mais pas avec Djokovic, aussi astu­cieux que n’im­porte qui sur le circuit et convaincu que le diable est dans les détails. Le Serbe n’im­pro­vise pas, même quand il semble impro­viser, et ce n’est pas rien quand on a affaire au joueur de tennis le plus titré de tous les temps et, pour­quoi pas, au futur président de son pays (…). Dans le cas du match contre Carlos Alcaraz en quart de finale de l’Open d’Australie, le jeu de l’es­prit se déroule avant le match. Djokovic entrera dans la Rod Laver Arena mardi soir en victime, en agressé, en homme qu’il faut protéger, car toute phrase ou geste inter­prété (qu’il inter­prète) comme une agres­sion serait déjà into­lé­rable. Ou bien y a‑t‐il une campagne anti‐Djokovic ? »