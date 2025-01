Le Français, qualifié pour le 3e tour, s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe au sujet de son duel face à Krueger. Il n’est jamais facile d’être le favori surtout après avoir réalisé une grosse perfor­mance au tour précédent.

« C’était un match compliqué émotion­nel­le­ment. C’est un joueur moins bien classé donc tout le monde pense que c’est une oppor­tu­nité pour aller au troi­sième tour. Dans la tête des gens, c’est un match que je ne peux pas perdre. Mais quand on connaît bien le tennis, on sait que ces matches ne sont pas faciles. Même s’il est moins bien classé, ça reste un très bon joueur. Je suis arrivé sur le terrain en m’at­ten­dant à un gros match. Et il m’a surpris. Je ne l’avais jamais joué. Pendant un set et demi, il a été assez impressionnant. »