Corentin Moutet, au sujet de son atti­tude : « J’essaie de bien jouer, d’être la meilleure version de moi‐même, d’être un grand joueur de tennis. Si je peux divertir les gens, c’est encore mieux, mais ce n’est pas ma priorité »

Jean Muller
Par Jean Muller

Interrogé sur son fameux service à la cuillère sur balle de match et plus géné­ra­le­ment sur son atti­tude un peu provo­ca­trice sur le court.

« Encore une fois, je suis juste moi‐même. Vous savez, j’es­saie de bien jouer, d’être la meilleure version de moi‐même, d’être un grand joueur de tennis. Vous savez, si je peux divertir les gens, c’est encore mieux, mais ce n’est pas ma prio­rité. Ma prio­rité, c’est d’être perfor­mant et d’être un grand joueur de tennis. Je ne sais pas ce que les gens attendent de nous, mais je pense qu’il y a de très bons joueurs en ce moment, vous savez, à cette époque. Je pense qu’on peut voir beau­coup de tennis de haut niveau à la télévision »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 10:50

