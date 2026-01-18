Interrogé sur son fameux service à la cuillère sur balle de match et plus généralement sur son attitude un peu provocatrice sur le court.
« Encore une fois, je suis juste moi‐même. Vous savez, j’essaie de bien jouer, d’être la meilleure version de moi‐même, d’être un grand joueur de tennis. Vous savez, si je peux divertir les gens, c’est encore mieux, mais ce n’est pas ma priorité. Ma priorité, c’est d’être performant et d’être un grand joueur de tennis. Je ne sais pas ce que les gens attendent de nous, mais je pense qu’il y a de très bons joueurs en ce moment, vous savez, à cette époque. Je pense qu’on peut voir beaucoup de tennis de haut niveau à la télévision »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 10:50