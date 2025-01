Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire au deuxième tour de l’Open d’Australie, Corentin Moutet a tenu à insister sur un aspect fonda­mental du jeu en général : la concentration.

Et il en aura bien besoin pour battre, ce samedi à partir de 5h30 du matin, le jeune améri­cain, Learner Tien, impres­sion­nant vain­queur de Daniil Medvedev en cinq sets.

« Il y a le physique, mais il y a aussi la concen­tra­tion. C’est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais se concen­trer tout un match, ce n’est pas facile. On le voit avec les meilleurs joueurs du monde qui ont une concen­tra­tion assez impres­sion­nante. Aujourd’hui, ça aurait pu me coûter le troi­sième set. 5–2, 40–0 sur mon service et je me retrouve à le gagner au tie‐break. La concen­tra­tion, c’est là‐dessus que j’ai envie d’être bon cette année et les années à venir. J’ai envie de proposer un combat dur, physique et intense. Si je dois perdre le match, que l’ad­ver­saire ait des séquelles en sortant du terrain. »