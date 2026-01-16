AccueilOpen d'AustralieCorentin Moutet règle ses comptes : "L'emballement qu'il y a eu autour...
Corentin Moutet règle ses comptes : « L’emballement qu’il y a eu autour de ce coup, c’est limite un manque de respect pour la Belgique qui est allée cher­cher sa rencontre »

Le coup de folie tenté et raté par Corentin Moutet lors de la défaite de la France en Coupe Davis en novembre dernier a suscité énor­mé­ment de réactions. 

Interrogé par L’Equipe deux mois plus tard, à deux jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le Français tapé du poing sur la table. 

« Évidemment que j’étais le premier déçu et triste parce que j’avais envie de rapporter le point. Mais on s’est emballé sur un coup. C’est limite un manque de respect pour la Belgique qui est allée cher­cher sa rencontre. Ce n’est pas ce coup‐là qui a fait perdre la rencontre et ce n’est pas ce coup‐là qui m’a fait perdre le match. J’ai joué contre un très bon joueur à la régu­lière. Donc j’ai trouvé ça un peu cruel pour mon adver­saire. On parle de ce coup comme si c’était la raison de ma défaite. Je pense que ce n’est pas le cas (..) Qu’est‐ce que j’ap­prends de cet événe­ment ? Je pense que ça fait partie de mon chemin et il faut que je l’ap­précie, il faut que je sois fier de ça. »

