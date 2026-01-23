S’il n’a pas trahi son iden­tité de jeu et fait le show face à Carlos Alcaraz lors du troi­sième tour de l’Open d’Australie, Corentin Moutet n’a pas pu inquiéter le numéro 1 mondial ce vendredi sur la Rod Laver Arena.

Dominé en trois sets et en toute logique (6−2, 6–4, 6–1), le Français, 37e mondial, a reconnu sans détour la supé­rio­rité évidente de son adver­saire dans des propos relayés par L’Equipe.

« Je retiens que j’ai essayé de faire le maximum, qu’il était plus fort que moi. Que c’est un meilleur joueur, aujourd’hui (vendredi) et de manière géné­rale. C’était un bon test. J’y suis allé, évidem­ment, pour donner le meilleur, en ayant en tête que le but, c’était de gagner. Mais je n’ai pas encore les capa­cités pour le battre. Tout simple­ment. Ce qui est inté­res­sant, c’est que ça me donne des clés pour retourner à l’en­traî­ne­ment, bosser et conti­nuer à m’amé­liorer. Ce n’est pas une surprise, sur le papier, je n’étais pas du tout favori. J’essaie quand même de me battre avec mes forces. Mais ce n’était pas assez. Sur dur, le service est super impor­tant. Et je n’ai pas fait un bon match au service. Est‐ce que ça aurait changé la donne ? Je ne pense pas. J’ai conscience qu’au­jourd’hui, et ce n’est pas une honte, je suis moins fort que lui dans tous les compar­ti­ments du jeu. »

A noter qu’en huitièmes de finale dimanche, Carlos Alcaraz affron­tera l’Américain Tommy Paul, 20e mondial.