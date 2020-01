Brillamment qualifiée pour le deuxième tour après sa victoire sur son aînée Venus Williams (7-6, 6-3), Cori Gauff, 15 ans seulement, a déjà des objectifs plein la tête : « Mon objectif est d’être la meilleure. C’est mon but, gagner autant de Grand Chelem que possible, mais pour aujourd’hui (lundi), ma mission était juste de gagner. Je ne voulais pas que mes nerfs prennent le dessus. Je sais que j’avais quelques points de consigne et elle a bien joué. Je savais que je devais lui prendre la victoire. Elle n’allait pas me le donner. Je pense que ça été le meilleur match que j’ai joué sur ce début d’année. J’étais beaucoup plus concentrée. Je pense que ce match a vraiment montré ce sur quoi j’ai travaillé pendant l’intersaison. »