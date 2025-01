Il y a quelques jours, en confé­rence de presse, Novak Djokovic, inter­rogé sur la manière de moder­niser et dyna­miser les matchs de tennis, propo­sait par exemple de faire venir des danseurs lors des chan­ge­ment de côté à la manière de que réalise déjà certains sports améri­cain comme la NBA.

Invitée à réagir à cette drôle de propo­si­tion après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale de l’Open d’Australie, l’Américaine Coco Gauff, qui connaît bien le sujet, a expliqué qu’il n’y avait tout simple­ment pas assez de temps.

« Je veux dire, il n’y a qu’une minute de chan­ge­ment de côté, donc je ne pense pas vrai­ment… ce serait une excel­lente idée si nous avions une vraie mi‐temps comme dans ces sports. Le problème est que nous n’avons qu’une minute, et je pense sincè­re­ment que nos chan­ge­ments de côté ici [à Melbourne] devraient être un peu plus longs. Je suppose que cela dépend de la durée que vous souhaitez que le spec­tacle dure. Je ne pense pas que ce sera comme dans la NFL, où la mi‐temps dure 50 minutes, ce serait peut‐être trop long. Je pense que le sport peut être amusant et qu’il peut se passer des choses, mais il serait diffi­cile de faire quelque chose de fou en une minute et demie seule­ment… Mais c’est vrai­ment une idée inté­res­sante, je ne m’at­ten­dais pas à ça de la part de Novak. »