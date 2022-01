Après sa défaite logique contre Danielle Collins, Alizé Cornet a avoué avoir peut‐être perdu un peu d’énergie après sa reten­tis­sante quali­fi­ca­tion contre Simona Halep. Fatiguée par ces dix jours à l’Open d’Australie, elle a compris encore un peu plus à quel point il était diffi­cile de gagner un tournoi du Grand Chelem.

« Mon Dieu, j’ai l’im­pres­sion de jouer ce tournoi pendant un an. Je suis telle­ment épuisé menta­le­ment, physi­que­ment. Aller au bout en gagnant sept matchs, c’est énorme. Je respec­tais les vain­queurs de Grand Chelem avant, mais main­te­nant encore plus parce que je n’ai fait qu’un peu plus de la moitié du chemin. Il faut être fort à tous les paliers pour y arriver. C’était une grande expé­rience pour moi d’ap­prendre cela, à 32 ans. Cela m’a montré, quand j’y réflé­chis, que je suis peut‐être plus forte que je ne le pensais, que je peux battre plusieurs bonnes joueuses même en Grand Chelem. Je dois conti­nuer d’y croire et travailler. Peut‐être qu’une saison passion­nante m’at­tend. C’est ce que je me dis main­te­nant », a déclaré Alizé Cornet, opti­miste pour la suite.