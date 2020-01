Quatre jours de compétition et il n’y a plus aucune joueuse française dans le tableau féminin. Alizé Cornet, la dernière chance tricolore, a été battue dès le deuxième tour par Donna Vekic (20e). La Niçoise (61e) a essayé de résister mais elle n’a rien pu faire face à la Croate qui a réalisé 38 coups gagnants et perdu seulement huit points sur ses premières (31 sur 39). Donna Vekic l’emporte 6-4, 6-2 et se qualifie pour le troisième tour, une première dans sa carrière à Melbourne. Elle y affrontera Iga Swiatek ou Carla Suarez Navarro.

Pour le clan tricolore, c’est une nouvelle déception dans les tournois du Grand Chelem. Titrées en Fed Cup en novembre dernier, les Bleues ne seront pas présentes au troisième tour du premier majeur de l’année. Un fait qui devient presque une « habitude » puisque cela avait été le cas à Roland-Garros et Wimbledon en 2019.