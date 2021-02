Alizé Cornet a comme Gilles Simon don­ner son avis sur l’ab­sence de juges de ligne sur les courts. Au fur et à mesure du temps, la Cannoise a chan­gé d’a­vis : « Au début, je trou­vais cela super. Je le voyais comme un gain d’éner­gie car on devait s’en remettre à la machine sans pou­voir contes­ter les déci­sions. Et puis c’est vrai que je constate que cela déshu­ma­nise le ten­nis. La voix auto­ma­tique, tout cela, on se sent quelques fois seule sur le court. J’imagine déjà un court sans juge de chaise et avec des machines qui iront cherche les balles, c’est dingue. Les juges de ligne font par­tie de l’his­toire de ce sport, dans cer­tains cir­cons­tances je me suis sur­prise à com­mu­ni­quer avec eux, c’é­tait mes col­lègues de travail »