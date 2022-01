Cette quali­fi­ca­tion d’Alizé Cornet en quarts de finale de Grand Chelem, pour sa 63e parti­ci­pa­tion et sa 60e d’af­filée, ressemble à une leçon de persé­vé­rance. En totale confiance après son succès contre Simona Halep, invaincue depuis le début de la saison, la Française a le senti­ment de pouvoir remporter cet Open d’Australie.

« L’objectif ? Aller plus loin. Je veux dire, je ne vais pas m’ar­rêter main­te­nant. Je suis toujours aussi ambi­tieuse. Je dois juste prendre le temps d’ap­pré­cier le moment et être fière de ce que j’ai fait aujourd’hui. Mais dès demain, je vais devoir penser à mon prochain match et à la façon dont je peux aller plus loin dans le tournoi. Le ciel est la limite. Je veux être ambi­tieuse sur ce Grand Chelem. Pour la première fois de ma vie, j’ai vrai­ment la sensa­tion que je peux aller au bout. Je pense que c’est ce qui fait la diffé­rence », a avoué Alizé Cornet, qui affron­tera l’Américaine Danielle Collins mercredi pour une place dans le dernier carré.