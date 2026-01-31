Après sa défaite face à Alcaraz, Zverev a déjoué tous les pronos­tics car on pensait que l’Allemand allait se plaindre concer­nant le fameux temps mort médical obtenu par Carlos Alcaraz.

Mais ce fut pas le cas à la surprise géné­rale, confir­mant que Zverev au final savait vrai­ment le pour­quoi et le comment de cette défaite, une de plus où il aurait du proposer autre chose qu’un jeu atten­tiste pour pour­voir l’emporter.

👏 Bravo por el partido de Zverev | @alvarobenitolb



‼️ « Es el MEJOR tenista que yo he visto que no haya ganado un Grand Slam »



🥶 « La derecha para el 5–3 hace años no la hubiese hecho. Es un jugador como la copa de un pino, pero Alcaraz es un ELEGIDO » pic.twitter.com/dFkgefIiUa — El Larguero (@ellarguero) January 30, 2026

D’ailleurs Alex Corretja résumé en une phrase la carrière actuelle de Sascha qui était promis à un avenir plus radieux même s’il est installé depuis des lustres dans le top 10 mondial.

« C’est le MEILLEUR tennisman que j’aie vu qui n’ait pas gagné un Grand Chelem » a expliqué l’an­cien joueur espa­gnol. Bien sûr d’autres talents avant lui n’ont pas remporté un majeur, on pense notam­ment à Nalbandian, Tsonga, Berdych, Rios, Mecir..