Après sa défaite face à Alcaraz, Zverev a déjoué tous les pronostics car on pensait que l’Allemand allait se plaindre concernant le fameux temps mort médical obtenu par Carlos Alcaraz.
Mais ce fut pas le cas à la surprise générale, confirmant que Zverev au final savait vraiment le pourquoi et le comment de cette défaite, une de plus où il aurait du proposer autre chose qu’un jeu attentiste pour pourvoir l’emporter.
👏 Bravo por el partido de Zverev | @alvarobenitolb— El Larguero (@ellarguero) January 30, 2026
‼️ « Es el MEJOR tenista que yo he visto que no haya ganado un Grand Slam »
🥶 « La derecha para el 5–3 hace años no la hubiese hecho. Es un jugador como la copa de un pino, pero Alcaraz es un ELEGIDO » pic.twitter.com/dFkgefIiUa
D’ailleurs Alex Corretja résumé en une phrase la carrière actuelle de Sascha qui était promis à un avenir plus radieux même s’il est installé depuis des lustres dans le top 10 mondial.
« C’est le MEILLEUR tennisman que j’aie vu qui n’ait pas gagné un Grand Chelem » a expliqué l’ancien joueur espagnol. Bien sûr d’autres talents avant lui n’ont pas remporté un majeur, on pense notamment à Nalbandian, Tsonga, Berdych, Rios, Mecir..
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 09:45