Open d'Australie

Correjta, sans pitié pour Zverev : « C’est le meilleur tennisman que j’ai vu qui n’ait pas gagné un Grand Chelem »

Jean Muller
Par Jean Muller

Australian Open - Melbourne - 21�12025

Après sa défaite face à Alcaraz, Zverev a déjoué tous les pronos­tics car on pensait que l’Allemand allait se plaindre concer­nant le fameux temps mort médical obtenu par Carlos Alcaraz.

Mais ce fut pas le cas à la surprise géné­rale, confir­mant que Zverev au final savait vrai­ment le pour­quoi et le comment de cette défaite, une de plus où il aurait du proposer autre chose qu’un jeu atten­tiste pour pour­voir l’emporter.

D’ailleurs Alex Corretja résumé en une phrase la carrière actuelle de Sascha qui était promis à un avenir plus radieux même s’il est installé depuis des lustres dans le top 10 mondial.

« C’est le MEILLEUR tennisman que j’aie vu qui n’ait pas gagné un Grand Chelem » a expliqué l’an­cien joueur espa­gnol. Bien sûr d’autres talents avant lui n’ont pas remporté un majeur, on pense notam­ment à Nalbandian, Tsonga, Berdych, Rios, Mecir..

Publié le samedi 31 janvier 2026 à 09:45

