Carlos Alcaraz est en train de faire tourner la tête de bon nombres d’observateurs et spécialistes de la petite balle jaune.
Lauréat d’un septième titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie, son premier à Melbourne, à seulement 22 ans, le jeune espagnol fait déjà partie des légendes de ce sport, aux côtés de noms tels que John McEnroe, Boris Becker, Stefan Edberg ou encore Mats Wilander. Et le numéro 1 mondial n’a visiblement pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.
Récemment de passage dans l’émission, Jijantes FC, Alex Corretja, double finaliste à Roland‐Garros, a comparé le nombre de titres du Grand Chelem d’Alcaraz au même âge ’22 ans) avec les membres du Big 3. Et le résultat est tout simplement sidérant.
🗣️ @alexcorretja74, rendido a Carlos Alcaraz : « No es precipitarnos. Es la realidad. Es el más joven en ganar todos los Grand Slams. Con 22 años Federer tenía 1 Grand Slam, Djokovic 1 Grand Slam, Nadal tenía 5. Alcaraz, 7. » 💥
« Il est déjà le plus jeune à avoir remporté tous les tournois du Grand Chelem… À 22 ans, Federer avait remporté un Grand Chelem. Djokovic avait remporté un Grand Chelem. Rafa Nadal avait remporté cinq Grands Chelems. Alcaraz, lui, en a déjà remporté sept ! Il fait déjà partie des légendes avec McEnroe, Wilander, Edberg, Becker… Edberg et Becker ont remporté six Grands Chelems au cours de leur carrière. Et ils ont été des références dans notre vie. McEnroe et Wilander, imaginez. Ils en ont sept : il les a déjà égalés. Il est donc déjà à la poursuite d’Ivan Lendl (8) et Bjorn Borg (11)… Il est normal qu’on le compare à eux. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 15:42