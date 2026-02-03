Carlos Alcaraz est en train de faire tourner la tête de bon nombres d’ob­ser­va­teurs et spécia­listes de la petite balle jaune.

Lauréat d’un septième titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie, son premier à Melbourne, à seule­ment 22 ans, le jeune espa­gnol fait déjà partie des légendes de ce sport, aux côtés de noms tels que John McEnroe, Boris Becker, Stefan Edberg ou encore Mats Wilander. Et le numéro 1 mondial n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion de s’ar­rêter en si bon chemin.

Récemment de passage dans l’émis­sion, Jijantes FC, Alex Corretja, double fina­liste à Roland‐Garros, a comparé le nombre de titres du Grand Chelem d’Alcaraz au même âge ’22 ans) avec les membres du Big 3. Et le résultat est tout simple­ment sidérant.

« No es preci­pi­tarnos. Es la realidad. Es el más joven en ganar todos los Grand Slams. Con 22 años Federer tenía 1 Grand Slam, Djokovic 1 Grand Slam, Nadal tenía 5. Alcaraz, 7. »



« Il est déjà le plus jeune à avoir remporté tous les tour­nois du Grand Chelem… À 22 ans, Federer avait remporté un Grand Chelem. Djokovic avait remporté un Grand Chelem. Rafa Nadal avait remporté cinq Grands Chelems. Alcaraz, lui, en a déjà remporté sept ! Il fait déjà partie des légendes avec McEnroe, Wilander, Edberg, Becker… Edberg et Becker ont remporté six Grands Chelems au cours de leur carrière. Et ils ont été des réfé­rences dans notre vie. McEnroe et Wilander, imaginez. Ils en ont sept : il les a déjà égalés. Il est donc déjà à la pour­suite d’Ivan Lendl (8) et Bjorn Borg (11)… Il est normal qu’on le compare à eux. »