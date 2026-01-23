Alors qu’il dispu­tait le 100e match de sa carrière en Grand Chelem, ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie face à Corentin Moutet (victoire 6–2, 6–4, 6–1), Carlos Alcaraz a dépassé tous les meilleurs joueurs de l’his­toire, à l’ex­cep­tion de Bjorn Borg, en termes de précocité.

En effet, avec un bilan de 87 victoires pour seule­ment 13 défaites sur les quatre tour­nois majeurs, le plus jeune numéro 1 mondial de tous les temps égale ainsi la légende suédoise et devance, s’il vous plaît, Rafael Nadal (86−14), John McEnroe (86−14), Jannik Sinner (81−19), Roger Federer (80−20) et Novak Djokovic (79−21).

Une réali­sa­tion tout à fait excep­tion­nelle, comme l’a souligné Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport.

« Carlos Alcaraz a atteint un jalon excep­tionnel avec plus de 80 victoires en seule­ment 100 matchs de Grand Chelem — c’est un chiffre incroyable qui mérite d’être comparé avec les plus grands de l’histoire. Je pense qu’il a déjà le niveau de gens comme Nadal, Djokovic ou Federer, pas seule­ment sur des statis­tiques, mais par sa façon de dominer certains matchs et de répéter ces perfor­mances dans les événe­ments majeurs. Cela ne veut pas dire qu’il faut cher­cher à le comparer direc­te­ment avec leurs carrières complètes ou dire qu’il va abso­lu­ment les dépasser — chaque époque est diffé­rente — mais ce qu’il a accompli à seule­ment 22 ans est presque sans précé­dent. On peut le comparer même à Björn Borg, qui avait un registre incroyable au début de sa carrière, mais aujourd’hui Alcaraz est en train d’écrire sa propre histoire. Cela montre une consis­tance, une matu­rité mentale et une capa­cité à performer sous pres­sion que très peu de joueurs ont montré aussi tôt. Et même si certains disent qu’il pour­rait ne pas atteindre toutes les réali­sa­tions de Federer, Nadal ou Djokovic, ce qu’il fait est déjà extrê­me­ment spécial et aucun fan de tennis ne devrait en douter. »