Alors qu’il disputait le 100e match de sa carrière en Grand Chelem, ce vendredi au troisième tour de l’Open d’Australie face à Corentin Moutet (victoire 6–2, 6–4, 6–1), Carlos Alcaraz a dépassé tous les meilleurs joueurs de l’histoire, à l’exception de Bjorn Borg, en termes de précocité.
En effet, avec un bilan de 87 victoires pour seulement 13 défaites sur les quatre tournois majeurs, le plus jeune numéro 1 mondial de tous les temps égale ainsi la légende suédoise et devance, s’il vous plaît, Rafael Nadal (86−14), John McEnroe (86−14), Jannik Sinner (81−19), Roger Federer (80−20) et Novak Djokovic (79−21).
Une réalisation tout à fait exceptionnelle, comme l’a souligné Alex Corretja, consultant pour Eurosport.
« Carlos Alcaraz a atteint un jalon exceptionnel avec plus de 80 victoires en seulement 100 matchs de Grand Chelem — c’est un chiffre incroyable qui mérite d’être comparé avec les plus grands de l’histoire. Je pense qu’il a déjà le niveau de gens comme Nadal, Djokovic ou Federer, pas seulement sur des statistiques, mais par sa façon de dominer certains matchs et de répéter ces performances dans les événements majeurs. Cela ne veut pas dire qu’il faut chercher à le comparer directement avec leurs carrières complètes ou dire qu’il va absolument les dépasser — chaque époque est différente — mais ce qu’il a accompli à seulement 22 ans est presque sans précédent. On peut le comparer même à Björn Borg, qui avait un registre incroyable au début de sa carrière, mais aujourd’hui Alcaraz est en train d’écrire sa propre histoire. Cela montre une consistance, une maturité mentale et une capacité à performer sous pression que très peu de joueurs ont montré aussi tôt. Et même si certains disent qu’il pourrait ne pas atteindre toutes les réalisations de Federer, Nadal ou Djokovic, ce qu’il fait est déjà extrêmement spécial et aucun fan de tennis ne devrait en douter. »
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 18:47