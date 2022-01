Au milieu de la pluie de réac­tions concer­nant l’ex­pul­sion de Novak Djokovic, celle de l’an­cien fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, mérite d’être entendue tant il fait preuve de justesse et de respect envers le choix du numéro 1 mondial de ne pas se faire vacciner.

« Cette affaire restera pour toujours dans l’his­toire parce qu’à mon avis, il ne s’agit pas seule­ment d’une ques­tion de tennis, mais d’une situa­tion humaine. Vous pouvez être pour ou contre la vacci­na­tion, je suis vacciné. Nous avons en quelque sorte créé cette situa­tion où si vous êtes vacciné, vous êtes à un endroit, et si vous n’êtes pas vacciné, vous êtes à l’op­posé, ou vous êtes l’en­nemi, vous êtes l’ad­ver­saire. Je suis entiè­re­ment vacciné, et je suis en faveur, donc je défends cette situa­tion, mais je respecte celui qui ne l’est pas. Je pense que Novak, dans ce cas, restera dans les mémoires parce qu’il a été un cham­pion, il est un cham­pion, il est proba­ble­ment le plus grand joueur de tous les temps. Mais bien sûr, il y a d’autres problèmes dans sa carrière dont les gens se souvien­dront, ça n’a pas besoin d’être en bien ou en mal, ça fait juste partie de son histoire. »