Invité à s’exprimer sur les chances de Novak Djokovic à deux jours du début de l’Open d’Australie 2026, Alex Corretja, consultant pour TNT Sports, a imaginé un scénario dans lequel le Serbe pourrait se retrouver en finale face à un autre joueur que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Mais les planètes devront être alignées…
« Imaginons que l’un des deux (Alcaraz ou Sinner) perde en quarts de finale et que Djokovic batte l’autre en demi‐finale. Vous vous retrouvez alors en finale face à un autre joueur, et si c’est Zverev, la tâche s’annonce également difficile. Tout dépendra plutôt de son état d’esprit lorsqu’il entrera dans les matchs principaux des quarts de finale et des demi‐finales, comme l’année dernière à Wimbledon où, à mon avis, il était cuit avant même d’affronter Sinner. Ou alors, ce sera comme à l’US Open où il semblait en forme, mais où il n’a pas réussi à s’imposer face à Carlitos. Ne pas jouer la semaine précédente est difficile, car tous les matchs s’enchaînent et on ne sait pas comment le corps va réagir. Physiquement et mentalement, c’est parfois épuisant, donc nous verrons bien. J’espère qu’il pourra être là. Ce serait formidable que Novak soit à nouveau présent pour écrire une nouvelle page d’histoire. Ce serait génial pour le tennis. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 14:44