Invité à s’ex­primer sur les chances de Novak Djokovic à deux jours du début de l’Open d’Australie 2026, Alex Corretja, consul­tant pour TNT Sports, a imaginé un scénario dans lequel le Serbe pour­rait se retrouver en finale face à un autre joueur que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Mais les planètes devront être alignées…

« Imaginons que l’un des deux (Alcaraz ou Sinner) perde en quarts de finale et que Djokovic batte l’autre en demi‐finale. Vous vous retrouvez alors en finale face à un autre joueur, et si c’est Zverev, la tâche s’an­nonce égale­ment diffi­cile. Tout dépendra plutôt de son état d’es­prit lors­qu’il entrera dans les matchs prin­ci­paux des quarts de finale et des demi‐finales, comme l’année dernière à Wimbledon où, à mon avis, il était cuit avant même d’af­fronter Sinner. Ou alors, ce sera comme à l’US Open où il semblait en forme, mais où il n’a pas réussi à s’im­poser face à Carlitos. Ne pas jouer la semaine précé­dente est diffi­cile, car tous les matchs s’en­chaînent et on ne sait pas comment le corps va réagir. Physiquement et menta­le­ment, c’est parfois épui­sant, donc nous verrons bien. J’espère qu’il pourra être là. Ce serait formi­dable que Novak soit à nouveau présent pour écrire une nouvelle page d’his­toire. Ce serait génial pour le tennis. »