Si Alex Corretja, comme de nombreux obser­va­teurs et consul­tants, dénoncé les sifflets du public envers Novak Djokovic après son abandon en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Alexander Zverev, l’an­cien numéro 2 mondial a égale­ment estimé qu’une petite prise de parole sur le court aurait permis d’éviter cette situa­tion malencontreuse.

Los pitos a Novak son INACEPTABLES e INADMISIBLES, pero estando en semis, y yéndose de un punto al otro, a lo mejor una expli­ca­ción de 30 seg haría que la gente en pista enten­diera mejor la situa­ción ! Es OBVIO que se va porque no puede más, no porque le apetece ! Respeto a Nole ✋🏻 https://t.co/KMcKMqh5rf — Alex Corretja (@alexcorretja74) January 24, 2025

« Les sifflets à Novak sont inac­cep­tables et inad­mis­sibles, mais pour une demi‐finale, où on passe d’un point à l’autre peut‐être qu’une expli­ca­tion de 30 secondes sur le court aurait permis aux gens de mieux comprendre la situa­tion ! Il est évident qu’il part parce qu’il n’en peut plus, pas parce qu’il en a envie ! Respect à Nole. »