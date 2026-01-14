Depuis l’af­faire Juan Carlos Ferrero, Carlos n’a pas été confronté réel­le­ment aux médias sur un format clas­sique d’une confé­rence de presse face à beau­coup de jour­na­listes. Le média day sera donc un moment inté­res­sant à suivre.

« Il doit simple­ment exprimer ses senti­ments, expli­quer comment il gère la situa­tion et passer à autre chose, car c’est ainsi que les choses se passent. Il doit se tourner vers l’avenir. Carlitos répond toujours avec beau­coup d’in­tel­li­gence ; il a eu le temps de bien réflé­chir à ses réponses, et je pense que sa discré­tion lui a été bénéfique »