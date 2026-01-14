Depuis l’affaire Juan Carlos Ferrero, Carlos n’a pas été confronté réellement aux médias sur un format classique d’une conférence de presse face à beaucoup de journalistes. Le média day sera donc un moment intéressant à suivre.
« Il doit simplement exprimer ses sentiments, expliquer comment il gère la situation et passer à autre chose, car c’est ainsi que les choses se passent. Il doit se tourner vers l’avenir. Carlitos répond toujours avec beaucoup d’intelligence ; il a eu le temps de bien réfléchir à ses réponses, et je pense que sa discrétion lui a été bénéfique »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 09:56