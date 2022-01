Alex Corretja est remonté et parti­cu­liè­re­ment contre les auto­rités australiennes.

Le consul­tant pour Eurosport a très mal vécu les événe­ments autour de Novak Djokovic à qui on a refusé l’en­trée sur le conti­nent austra­lien après des heures d’at­tente et d’interrogatoire.

« Wow, quel gâchis. Quelle honte. Quelle dommage pour tout le monde, surtout pour Novak. Surtout pour le tennis », a déclaré Corretja à Eurosport. « Que vous soyez d’ac­cord ou non avec l’exemp­tion, il y a appa­rem­ment d’autres joueurs qui ont obtenu une exemp­tion, et personne ne s’en soucie, personne n’en parle. Il est évident que, parce que c’est Novak, tout le monde parle de lui. Je pense que Novak avait le droit de demander une exemp­tion. S’ils ont décidé de la lui accorder, il était parfai­te­ment en règle pour jouer. Ce n’était pas son choix. S’ils avaient dit ‘non, désolé, tu dois te faire vacciner, sinon tu ne joueras pas l’Open d’Australie’, alors il aurait pu décider de jouer ou non, selon s’il veut ou non se faire vacciner, ce qui est son choix. »