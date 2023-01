De passage sur les ondes d’El Larguero pour évoquer la défaite de Rafael Nadal au deuxième tour de l’Open d’Australie et sa bles­sure à la hanche qui va d’ailleurs l’éloi­gner des terrains pour une durée de 6 à 8 semaines, Alex Corretja a fait part de son inquiétude.

« L’objectif est de bien se préparer pour atteindre les tour­nois sur terre battue, et ne pas forcer dans ces tour­nois sur surface rapide. Il a connu des années diffi­ciles, mais ce qui est incroyable, c’est ce qu’il a accompli l’année dernière : l’Australie a été un miracle, il a gagné Roland Garros en boitant… C’est l’année clé, car s’il voit qu’il n’est pas capable de supporter le rythme de sept matches en Grand Chelem, il réflé­chira sérieu­se­ment à son avenir. Il emmène toujours son corps à la limite, et il a besoin que son corps soit à 100%. La hanche est une zone sensible, c’est une frus­tra­tion normale. »