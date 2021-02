C’est peu dire que la finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic (1er) et Daniil Medvedev (4e) est atten­due. Au moins autant qu’elle s’an­nonce ser­rée entre le « roi » de Melbourne Djokovic, 8 fois fina­liste et 8 fois titré en Australie, et « l’in­vin­cible » Medvedev, actuel­le­ment sur une série de 20 suc­cès consé­cu­tifs. Dire que ce choc pro­met d’être indé­cis serait même un euphé­misme, à en croire l’an­cien numé­ro 2 mon­dial, Alex Corretja.

« Je pense qu’ils vont s’en­tre­tuer ! Je m’at­tends à un match très long car ils ont des styles de jeu simi­laires. Ils auront tous les deux besoin d’un gros ser­vice ser­vice, ils ont tous deux des revers incroyables. Je pense qu’ils sont des miroirs l’un de l’autre, ils ont de grandes dia­go­nales de revers et ils peuvent chan­ger de rythme en paral­lèle. Et sur­tout, ils sont tous les deux extrê­me­ment com­pé­ti­tifs. Je ne serais pas sur­pris si le match dure 3 heures et demi, 4 heures. S’ils sont tous les deux en bonne forme, nous aurons un sacré bon match. Peut‐être que je penche légè­re­ment vers Novak, peut‐être 55% pour lui », a détaillé l’Espagnol, désor­mais consul­tant pour Eurosport.