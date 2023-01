Chez nos confrères d’Eurosport, Alex Correja est revenu sur le moment où Nole est tombé au sol comme foudroyé par ses émotions. Selon l’ex‐joueur espa­gnol, tout cela est plutôt logique même si personne ne s’y attendait.

« Au moment où il embrasse son frère et sa mère, il libère ce qu’il ressent proba­ble­ment depuis de nombreux mois. Nous ne sommes pas conscients de ce que Djokovic a traversé, et là, il a montré l’être humain qu’il est vrai­ment. Cela me semblait inex­pli­cable de l’ex­té­rieur, mais de l’in­té­rieur, il y a sûre­ment de nombreuses explications ».