Le pre­mier match de la sai­son de Rafael Nadal était extrê­me­ment atten­du. Les dou­leurs au dos du major­quin sont au coeur de tous les débats. L’ancien double‐finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, estime que cette vic­toire face à Laslo Djere (6–3, 6–4, 6–1) com­porte beau­coup de points posi­tifs pour Rafa.

« Je ne savais pas à quoi m’at­tendre de Rafa parce que nous ne l’a­vions pas vu jouer depuis long­temps. J’ai été impres­sion­né par le fait qu’il joue très agres­si­ve­ment dès le départ, essayant d’é­cour­ter les points et les échanges. Il a joué plus à plat que d’ha­bi­tude.. Je pense qu’il a opté pour cette option parce que le court est rapide. Aujourd’hui, il a essayé de faire pres­sion à par­tir du point numé­ro un. On a aus­si pu voir qu’il n’é­tait pas au maxi­mum de ses capa­ci­tés. Je pense que c’é­tait un bon match pour lui, pour trou­ver son rythme et faire de longs ral­lyes. Il n’a­vait pas encore joué de match offi­ciel cette année à cause de ce pro­blème de dos, il avait besoin de ce sen­ti­ment sur le court. Je pense qu’il devrait être ravi de sa per­for­mance aujourd’­hui », a l’Espagnol à Punto de Break.