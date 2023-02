Le Français qui a pris un set à Djokovic lors du 2ème tour de l’Open d’Australie a accordé une inter­view à nos confrères de Tennis Actu. Enzo est donc revenu sur son duel face au Serbe. Il a notam­ment évoqué sa bles­sure. Son analyse risque de faire du bruit.

« J’ai grandi au contact de méde­cins du sport et on m’a toujours dit de ne pas m’étirer lorsque vous avez une bles­sure. Quand on voit Novak s’étirer tout le temps, on se dit que soit son staff et lui ont une nouvelle méthode en Serbie, soit c’est bizarre. Après je n’ai pas assez d’in­for­ma­tions pour juger de l’au­then­ti­cité de quoi que ce soit mais c’est vrai que ça semble diffi­cile à croire »