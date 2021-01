La lettre envoyée par Novak Djokovic au direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, n’en finit plus de faire jaser. Le Serbe avait deman­dé de meilleurs condi­tions de qua­ran­taine pour les joueurs. Nick Kyrgios et Rafael Nadal ont cri­ti­qué le fond et la forme ces der­niers jours. L’ancien joueur amé­ri­cain, Jim Courier, vole lui au secours de Nole.

« Novak Djokovic a fait tout son pos­sible pour défendre les autres joueurs en Australie. Il est un lea­der. J’espère que le public aus­tra­lien lui don­ne­ra une autre chance de s’ex­pli­quer au moins », a espé­ré le qua­druple vain­queur de Grand Chelem à Nine.