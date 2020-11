L’incertitude continue de planer autour de la tournée australienne. Les joueurs s’impatientent et aimeraient avoir plus d’informations pour commencer à s’organiser, alors que la saison 2020 touche à sa fin. L’annonce faite par Daniel Andrews, Premier Ministre de l’Etat de Victoria, qui refuse l’arrivée des joueurs en décembre, a changé la donne.

Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, a tenu a envoyé un message aux joueurs pour les rassurer.

« Tard hier soir, le gouvernement victorien nous a informés que nous ne pourrions pas mettre en place une quarantaine en décembre. Nous recherchons actuellement plus de détails sur ce que cela signifie pour les deux premières semaines de janvier et si nous pourrons organiser des tournois pendant cette période. Cela dépendra entièrement des conditions de quarantaine imposées par le département de Victoria. Peut-être permettront-elles la tenue de tournois dans une bulle de quarantaine – c’est-à-dire sans foules. Nos plus sincères excuses pour l’incertitude persistante, mais comme vous le savez, cela ne dépend pas de nous. La décision du gouvernement vous permet de passer Noël chez vous et de vous préparer pour l’AO comme les années précédentes, mais cela crée également une incertitude quant à la reprise des vols et à votre dates de voyage. Le seul message que j’ai pour vous est que dès que nous avons la première date d’arrivée pour la mise en quarantaine dans Melbourne, nous serons en mesure de vous fournir toutes les informations et l’assistance dont vous avez besoin pour arriver ici », a déclaré le boss du Grand Chelem.

Les prochains jours devraient être décisifs…