Les informations circulent et elles ne sont pas toujours réalistes. C’est aussi pour cela que Craig Tiley se permet de faire une mise au point très clair ce matin. Il explique que tout se passe « bien », qu’il y a un dialogue constant entre tous les intervenants et c’est cela qui rend les décisions complexes. Il reste confiant et pense qu’il pourra très prochainement annoncer de bonnes nouvelles et notamment l’ouverture de la billetterie, ce qui confirme déja que l’Open d’Australie se jouera avec du public, enfin…