Dans une courte interview accordée à Sportklub, Craig Tiley s’interroge sur l’avenir de Novak Djokovic, le roi de son tournoi. Il évoque du bout des lèvres, la cérémonie qu’il imagine pour sa retraite sachant que Roland‐Garros a placé la barre très haute depuis l’hommage rendu à Rafael Nadal.
« Tout ce que je peux dire, c’est que ça va être énorme. J’espère que ce ne sera pas pour tout de suite. C’est un excellent joueur et j’aimerais qu’il joue longtemps. Il connaît toujours un succès incroyable. Le moment venu… Nous avons des idées ! Mais il est trop tôt pour les dévoiler. Je ne pense pas que Novak prenne sa retraite de sitôt. Il est au sommet de son art. Nous sommes déterminés à organiser un grand tournoi en 2026. L’US Open a fait un travail remarquable, un événement formidable, et nous voulons placer la barre encore plus haut »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 12:12