AccueilOpen d'AustralieCraig Tiley, directeur de l'Open d'Australie concernant le futur hommage à Djokovic...
Open d'Australie

Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie concer­nant le futur hommage à Djokovic : « Le moment venu… Nous avons des idées ! Mais il est trop tôt pour les dévoiler. Je ne pense pas que Novak prenne sa retraite de sitôt »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

508

Dans une courte inter­view accordée à Sportklub, Craig Tiley s’in­ter­roge sur l’avenir de Novak Djokovic, le roi de son tournoi. Il évoque du bout des lèvres, la céré­monie qu’il imagine pour sa retraite sachant que Roland‐Garros a placé la barre très haute depuis l’hom­mage rendu à Rafael Nadal.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ça va être énorme. J’espère que ce ne sera pas pour tout de suite. C’est un excellent joueur et j’ai­me­rais qu’il joue long­temps. Il connaît toujours un succès incroyable. Le moment venu… Nous avons des idées ! Mais il est trop tôt pour les dévoiler. Je ne pense pas que Novak prenne sa retraite de sitôt. Il est au sommet de son art. Nous sommes déter­minés à orga­niser un grand tournoi en 2026. L’US Open a fait un travail remar­quable, un événe­ment formi­dable, et nous voulons placer la barre encore plus haut »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 12:12

Article précédent
Jannik fait du Sinner avant sa demi‐finale face à Félix Auger‐Aliassime : « Je pense que tout peut arriver »
Article suivant
Patrick Mouratoglou, avant la demi‐finale entre Alcaraz et Djokovic : « Je pense que l’atout prin­cipal de Carlos sur cet US Open est sa coupe de cheveux. Elle met en valeur sa force physique et son énergie brute »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.