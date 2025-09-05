Dans une courte inter­view accordée à Sportklub, Craig Tiley s’in­ter­roge sur l’avenir de Novak Djokovic, le roi de son tournoi. Il évoque du bout des lèvres, la céré­monie qu’il imagine pour sa retraite sachant que Roland‐Garros a placé la barre très haute depuis l’hom­mage rendu à Rafael Nadal.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ça va être énorme. J’espère que ce ne sera pas pour tout de suite. C’est un excellent joueur et j’ai­me­rais qu’il joue long­temps. Il connaît toujours un succès incroyable. Le moment venu… Nous avons des idées ! Mais il est trop tôt pour les dévoiler. Je ne pense pas que Novak prenne sa retraite de sitôt. Il est au sommet de son art. Nous sommes déter­minés à orga­niser un grand tournoi en 2026. L’US Open a fait un travail remar­quable, un événe­ment formi­dable, et nous voulons placer la barre encore plus haut »