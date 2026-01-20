Éliminé dès le premier tour par l’Australien Dane Sweeny (182e mondial) ce mardi, Gaël Monfils a disputé à Melbourne le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie.

Très applaudi par le public, le Français a ensuite été mis à l’honneur lors d’une céré­monie orga­nisée en son honneur.

Fichue pous­sière dans l’oeil : Gaël Monfils, ému et ovationné par le public de Melbourne pour sa dernière à l’Open d’Australie 🥹 pic.twitter.com/d22JrUMFwH — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 20, 2026

Le direc­teur du tournoi, Craig Tiley, a salué un joueur à la longé­vité et au palmarès remar­quables, dans des propos relayés par L’Equipe :

« Tu appar­tiens à un club très restreint : seuls six joueurs ont parti­cipé à au moins vingt Open d’Australie. Tu es égale­ment co‐détenteur du record de victoires fran­çaises à Melbourne, à égalité avec Jo‐Wilfried Tsonga (37). Au nom de tous les fans austra­liens et de l’Open d’Australie, merci pour ta carrière, ton état d’esprit et pour avoir incarné un grand champion. »