Open d'Australie

Craig Tiley, direc­teur du tournoi, à Gaël Monfils après sa défaite : « Tu restes ex aequo avec Jo‐Wilfried Tsonga »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Éliminé dès le premier tour par l’Australien Dane Sweeny (182e mondial) ce mardi, Gaël Monfils a disputé à Melbourne le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie.

Très applaudi par le public, le Français a ensuite été mis à l’honneur lors d’une céré­monie orga­nisée en son honneur. 

Le direc­teur du tournoi, Craig Tiley, a salué un joueur à la longé­vité et au palmarès remar­quables, dans des propos relayés par L’Equipe :

« Tu appar­tiens à un club très restreint : seuls six joueurs ont parti­cipé à au moins vingt Open d’Australie. Tu es égale­ment co‐détenteur du record de victoires fran­çaises à Melbourne, à égalité avec Jo‐Wilfried Tsonga (37). Au nom de tous les fans austra­liens et de l’Open d’Australie, merci pour ta carrière, ton état d’esprit et pour avoir incarné un grand champion. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 11:14

