Directeur de l’Open d’Australie depuis 2006, Craig Tiley n’a jamais eu peur d’in­nover et de faire évoluer son tournoi. On a notam­ment pu s’en aper­ce­voir lors de cette édition 2026 avec la créa­tion du « One Point Slam », un tournoi où les stars du circuit affrontent des amateurs sur un point pour 1 million de dollars.

Et visi­ble­ment, le natif de Durban, en Afrique du Sud, n’a pas l’in­ten­tion de s’ar­rêter là puis­qu’il a émis l’idée d’in­tro­duire des match en cinq sets dans le tableau masculin à partir de quarts de finale.

Si la projet aura certai­ne­ment du mal à aboutir en raison du clivage que cet éternel débat suscite, il sera malgré tout inté­res­sant de voir les réac­tions des prin­ci­pales intéressées.

« On ne peut pas repro­duire ces demi‐finales du tableau masculin. C’était incroyable. J’en ai encore des fris­sons rien que d’y penser, et on ne peut pas non plus repro­duire la finale fémi­nine d’hier (samedi) soir. C’était incroyable. L’une des choses que je répète actuel­le­ment, c’est que je pense qu’il devrait y avoir des matchs en cinq sets pour les femmes. Nous devrions nous pencher sur les derniers matchs – les quarts, les demi‐finales et les finales – et passer de deux à trois sets gagnants. C’est donc quelque chose que nous devrions mettre à l’ordre du jour et commencer à discuter avec les joueuses, car certains matchs de ces derniers tours auraient été fasci­nants s’ils s’étaient joués dans des matchs au meilleur des cinq sets. Je ne sais pas si les joueuses seraient d’ac­cord, mais c’est une ques­tion que nous devons envi­sager pour le tennis féminin. Si nous déci­dons de le faire et que nous pensons que c’est la bonne chose à faire, nous le ferons certai­ne­ment en 2027. Il n’y a donc rien dans les règles qui empêche cela. Mais nous devons le faire après avoir consulté en profon­deur les joueuses. Certaines personnes diront que c’est ridi­cule, d’autres que c’est une bonne idée. L’idée est d’en discuter », a déclaré Tiley à l’Australian Associated Press.