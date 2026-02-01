Directeur de l’Open d’Australie depuis 2006, Craig Tiley n’a jamais eu peur d’innover et de faire évoluer son tournoi. On a notamment pu s’en apercevoir lors de cette édition 2026 avec la création du « One Point Slam », un tournoi où les stars du circuit affrontent des amateurs sur un point pour 1 million de dollars.
Et visiblement, le natif de Durban, en Afrique du Sud, n’a pas l’intention de s’arrêter là puisqu’il a émis l’idée d’introduire des match en cinq sets dans le tableau masculin à partir de quarts de finale.
Si la projet aura certainement du mal à aboutir en raison du clivage que cet éternel débat suscite, il sera malgré tout intéressant de voir les réactions des principales intéressées.
« On ne peut pas reproduire ces demi‐finales du tableau masculin. C’était incroyable. J’en ai encore des frissons rien que d’y penser, et on ne peut pas non plus reproduire la finale féminine d’hier (samedi) soir. C’était incroyable. L’une des choses que je répète actuellement, c’est que je pense qu’il devrait y avoir des matchs en cinq sets pour les femmes. Nous devrions nous pencher sur les derniers matchs – les quarts, les demi‐finales et les finales – et passer de deux à trois sets gagnants. C’est donc quelque chose que nous devrions mettre à l’ordre du jour et commencer à discuter avec les joueuses, car certains matchs de ces derniers tours auraient été fascinants s’ils s’étaient joués dans des matchs au meilleur des cinq sets. Je ne sais pas si les joueuses seraient d’accord, mais c’est une question que nous devons envisager pour le tennis féminin. Si nous décidons de le faire et que nous pensons que c’est la bonne chose à faire, nous le ferons certainement en 2027. Il n’y a donc rien dans les règles qui empêche cela. Mais nous devons le faire après avoir consulté en profondeur les joueuses. Certaines personnes diront que c’est ridicule, d’autres que c’est une bonne idée. L’idée est d’en discuter », a déclaré Tiley à l’Australian Associated Press.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 17:04