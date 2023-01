Après la victoire au petit matin d’Andy Murray, le souci de la program­ma­tion est venu animer les conver­sa­tions. Le direc­teur du tournoi Craig Tiley a donc du s’ex­pli­quer sur ses choix. Pour lui, il n’y pas de problèmes, ni de raisons valables pour remettre en cause son travail d’au­tant que les enjeux sont clairs.

« Nous devons protéger les matches. Si vous ne mettez qu’un seul match le soir et qu’il y a une bles­sure, vous n’avez rien pour les fans et les télé­vi­sions donc ce n’est pas possible. en fait notre mission est de pouvoir nous adapter sur 14 jours de compé­ti­tion, donc on fait des choix et à chaque fois il y a beau­coup d’options »