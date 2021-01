Le directeur de Tennis Australia est un fin stratège. Il est aussi un très bon communicant. Comprenant que l’opinion avait tendance à se retourner contre le numéro 1 mondial, il a tenu à préciser les choses en affirmant que Novak Djokovic n’avait jamais envoyé une lettre comme cela a été divulgué massivement dans les médias : « Novak a écrit une note. Ce n’étaient pas des demandes, c’étaient des suggestions. Il a bien compris ce que signifient deux semaines de verrouillage. Je pense que les doléances que nous constatons sur les réseaux ne représentent pas la majorité des joueurs. Pour la plupart, les avis sont bons. Après je ne peux nier que la situation ne soit pas égale pour tou. C’est évident. Nous allons jouer notre rôle pour essayer de l’équilibrer autant que possible » a expliqué Craig, qui une fois de plus mesure ses mots et s’engage sur des faits.