Novak Djokovic sera‐t‐il présent à Melbourne le 17 janvier prochain pour parti­ciper à l’Open d’Australie ? La réponse n’est toujours pas connue alors que le patron de l’OA, Craig Tiley, s’est exprimé ce dimanche pour le média Nine Newtwork.

Et si sa décla­ra­tion a le mérite d’en­tre­tenir un suspense qui commence à être de plus en plus pesant, elle n’ap­porte quasi­ment rien de nouveau.

« Nous avons encore quelques vols char­ters qui arrivent jusqu’à la fin de la semaine et ensuite tous les joueurs seront là. En ce qui concerne le statut de Novak Djokovic, je pense que nous aurons une image beau­coup plus claire dans les prochains jours, sinon il sera trop tard pour se présenter et jouer l’Open d’Australie. Il y a pas mal de choses à régler et je pense que cela se fera dans les prochains jours. »

Comprendre qui pourra…