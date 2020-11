Le directeur de l’Open d’Australie continue de bien communiquer autour de son tournoi. Sans mettre trop de pression sur le gouvernement pour obtenir des décisions qui seraient favorables, Craig Tiley envoie quelques messages malins. Il vient de s’exprimer au quotidien The Age en confirmant que la date butoir pour prendre la décision de mettre en place la fameuse bulle a été fixée au 14 Novembre. En revanche, cela fait donc longtemps qu’il est en contact direct avec les plus grandes stars du circuit. Selon lui, elles sont toutes favorables à la solution imaginée par les organisateurs : « La présentation actuelle que nous avons faite aux joueurs a été plus qu’acceptée, dans le sens où tous les plus grands joueurs se sont tous inscrits. Federer et Nadal sont sur 20 tournois du Grand Chelem chacun, Serena veut battre le record de Margaret Court et vous avez Ash [Barty ] essayant de garder son classement n ° 1. En ce qui concerne la participation des joueurs, nous sommes en donc en pleine forme. « . Voila une affirmation qui confirme les propos de Richard Gasquet hier en conférence de presse à Bercy.