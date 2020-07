Le directeur de Tennis Australia, Craig Tiley, va observer de très près le déroulement de l’US Open et de Roland-Garros, afin de réfléchir à la meilleure manière d’organiser l’Open d’Australie 2021. « On sait déjà qu’il y aura moins de places assises, les joueurs seront dans une bulle et il n’y aura presque pas de supporters étrangers. Nous n’atteindrons pas les chiffres que nous avions l’année dernière, un record de 821 000 personnes ayant franchi les portes du tournoi. Nos fans viendront de Melbourne et de l’État de Victoria, de l’inter-État, ainsi que des Néo-Zélandais potentiels, s’ils lèvent les restrictions aux frontières. Mais les 15 % que nous recevons de l’étranger ne seront probablement pas ici. »

Craig Tiley espère un bon déroulement des deux Grand Chelem américain et français, pour relancer la dynamique : « Si les conditions s’améliorent et que l’US Open et l’Open de France se déroulent bien et qu’ils ont des événements positifs, cela renforcera la confiance des joueurs et nous aidera ici à Melbourne l’année prochaine. »

Tiley reste en contact hebdomadaire avec les joueurs australiens par le biais de conférences téléphoniques, et a déclaré que leurs projets de participer à New York ou à Paris est une décision personnelle : « Nous les soutiendrons quoi qu’ils décident. »