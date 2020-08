Lors d’un appel vidéo à l’agence Reuters, le « sémillant » directeur de l’Open d’Australie Craig Tiley a fait un point sur son tournoi suite aux derniers cas de Covid-19 détectés dans la région de Melbourne.

Toujours très inventif, et soucieux de préserver le statut de son tournoi, Craig Tiley a inventé le concept de « Bulle Bio » : « Nous allons ouvrir cinq bulles « bio » dans le pays six semaines avant le tournoi. Les joueurs pourront y venir à tout moment. Lorsque les joueurs arriveront, nous nous attendons à ce qu’ils ne restent pas dans un hôtel pendant 14 jours, comme le sont les exigences actuelles. Nous aurons donc une exemption dans cette bulle bio-sécurisée. Nous avons répété chaque année que nous étions le « happy slam », maintenant, nous pouvons affirmer que nous sommes le « slam sûr et heureux ».

Concernant les spectateurs, là aussi, Craig Tiley garde le sourire : « Nous avons établi une stratégie et un plan opérationnel pour tous nos fans et comment ils seront positionnés sur le site ». Selon les dernières informations officielles, au moins 400.000 fans pourraient venir sur le site en 2021, soit environ la moitié de 2020. La billetterie ouvrira en octobre.

L’équipe de gestion de crise de TA, mise en place en raison de la fumée des feux de brousse qui menaçait le tournoi de cette année, a mis en place un plan d’affaires et d’opérations pour chacun des scénarios qu’elle a imaginés.

Le premier scénario était que l’événement se déroulait à peu près de la même manière qu’en 2020, tandis que le second était un tournoi avec des foules limitées, a déclaré Tiley.

« Le troisième scénario se déroulait à huis clos, un événement diffusé uniquement. Le scénario quatre passait à une autre période de l’année », a-t-il ajouté.

« Et le scénario cinq n’est pas du tout un événement. »

‘LA FAÇON DONT NOUS ÉTIONS’

Tiley était confiant de pouvoir accueillir quelque 400 000 fans à Melbourne Park en 2021, soit environ la moitié du nombre qui a assisté au tournoi de cette année.

Le vaste site, qui couvre une superficie d’environ 2,5 kilomètres, permet aux organisateurs d’appliquer efficacement la distanciation physique, tandis que le port de masques sera obligatoire.

« Nous avons établi une stratégie et un plan opérationnel pour tous nos fans et comment ils seront positionnés sur le site », a-t-il déclaré.

Tiley a déclaré qu’ils consulteraient les principales tournées s’ils étaient forcés de reporter leur date, et non pas d’agir unilatéralement comme les organisateurs de Roland-Garros l’ont fait lorsqu’ils ont déplacé leur événement de mai à fin septembre.

L’hiver australien exclurait les mois de mai à juillet comme fenêtres potentielles, mais mars-avril ou septembre-octobre pourraient être envisagés, a-t-il ajouté.

Tiley a déclaré que les organisateurs avaient employé un « expert mondial » pour aider à mettre en place les bulles de biosécurité et les installations de test à Perth, Brisbane, Sydney, Adélaïde et Melbourne, ce qui permettra aux joueurs de s’acclimater et de s’entraîner pour le Grand Chelem.

L’Open d’Australie, qui se tient à Melbourne depuis 1972, est la principale source de revenus de TA et la dernière édition a eu un impact économique direct de 387 millions de dollars australiens (277 millions de dollars) sur Melbourne, a déclaré Tiley.

TA s’attend à ce que le chiffre d’affaires et les revenus de la prochaine édition diminuent d’un pourcentage à deux chiffres, mais ils ne réduiraient pas la bourse de 71 millions de dollars australiens.

« Je suis optimiste et certain que nous aurons un événement et ce sera à Melbourne », a déclaré Tiley, ajoutant que TA disposait de réserves de liquidités de 80 millions de dollars australiens sur lesquelles s’appuyer en cas d’annulation du tournoi.

« Il y aura des foules et ce sera le début d’un retour à la façon dont nous étions. »