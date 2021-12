Le pessi­misme règne autour de la parti­ci­pa­tion de Rafael Nadal à l’Open d’Australie.

Déjà pas tout à fait certain de se rendre au pays des kangou­rous, le Majorquin a annoncé lundi avoir contracté le covid‐19. Avec cette prépa­ra­tion large­ment tron­quée, Rafa n’a évidem­ment pas écarté un gros cham­bou­le­ment dans son calen­drier de début de saison.

Le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a pour­tant évoqué devant la presse natio­nale le cas de l’Espagnol avec séré­nité. « J’ai confiance en la venue de Rafa Nadal. Les joueurs qui sont testés posi­tifs main­te­nant cesse­ront d’être conta­gieux au bout d’un certain temps, et il n’y aura plus de problème à ce moment‐là. Le fait de ne jamais être positif est une bonne chose, mais si vous voulez jouer l’Open d’Australie, c’est main­te­nant que vous devez attraper le virus. »