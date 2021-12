Craig Tiley, le direc­teur de l’Open d’Australie, a accordé ce mercredi une inter­view à l’Australian Associated Press à moins d’un mois du début du premier Grand Chelem de l’année. Et après les propos du père de Novak Djokovic qui estime que la déci­sion est désor­mais dans les mains des orga­ni­sa­teurs, Tiley a tenu à rassurer le numéro 1 mondial.

« Si Novak se présente, il sera vacciné ou béné­fi­ciera d’une exemp­tion médi­cale. Si un joueur, un fan ou un employé se trouve sur le site de Melbourne Park, il est soit vacciné, soit béné­ficie d’une exemp­tion médi­cale approuvée et figure sur le registre de vacci­na­tion austra­lien. Cela nous permet d’as­surer la sécu­rité et un niveau de confort supplé­men­taire sur le site. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs ici ; j’ado­re­rais avoir Novak ici. S’il remplit ces condi­tions, c’est génial, sinon, c’est déce­vant. Je ne vais pas demander à Novak son statut médical, ce ne sont pas mes affaires. C’est son choix que cela reste personnel et privé. Nous n’al­lons pas le forcer ou lui demander de divul­guer cela. S’il est là, je saurai qu’il remplit une de ces conditions. »