Le direc­teur de l’Open d’Australie tente de rassurer tout le monde. Après le cas Novak Djokovic, il s’est exprimé au sujet de l’Espagnol récem­ment testé positif au Covid19 ;

« Je suis sûr que Nadal jouera l’Open d’Australie. Les joueurs testés posi­tifs pour le coro­na­virus sont isolés chez eux pendant un certain temps et mène­ront une vie normale alors qu’ils sont déjà néga­tifs. Si vous êtes testé positif pour COVID‐19 et que vous voulez jouer à l’Open d’Australie, au niveau du timing c’est limite. Un peu plus tard, il y aurait forcé­ment des problèmes et votre parti­ci­pa­tion au tournoi serait très remise en cause. Pour Rafael, c’est pas le cas, il y a une vrai marge de manoeuvre »